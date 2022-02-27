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    Leeds United'da Bielsa dönemi sona eriyor

    Leeds United'ın deneyimli menajer Marcelo Bielsa ile yollarını ayırmak için anlaşma sağladığı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 09:42
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    Leeds United'da Bielsa dönemi sona eriyor

    Leeds United'ı 2 sezon önce Premier Lig'e çıkaran Marcelo Bielsa yol ayrımına geldi.

    İngiliz basının haberine göre son 6 maçtan 1 puan çıkarabilen Leeds United'da deneyimli teknik adam Marcelo Bielsa ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılıyor.

    Geçen sezon Premier Lig'deki ilk sezonunda takımını 9. sıraya taşıyan Bielsa için işler bu sezon yolunda gitmedi. Takımını düşme potasından uzaklaştıramayan Bielsa'nın görevinden ayrıldığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

    Leeds United da Bielsa dönemi sona eriyor #1

    JESSE MARCH İLE ANLAŞILDI

    Çıkan haberlere göre Bielsa'nın yerine ABD'li teknik direktör Jesse March ile anlaşan Leeds United'ın sezon sonuna kadar ligde kalmak için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

    Marsch son olarak Red Bull Leipzig'i çalıştırmış ve 2021'in Aralık ayında Alman ekibinden ayrılmıştı.

    Leeds United da Bielsa dönemi sona eriyor #2


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