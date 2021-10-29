Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Peki, Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her karşılaşmasıyla renkli anlara sahne olan İngiltere Premier Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Nefes kesen mücadelelerin oynandığı ligde, Leicester City - Arsenal maçı ekranlara gelecek.

İki güçlü takımın karşılaşacağı maçta futbolseverler, favori olarak Arsenal'ı bir adım daha öne çıkardı.

Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Arsenal maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Leicester City - Arsenal maçı S Sport, S Sport Plus ve İçtimai TV'den platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.