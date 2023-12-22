Leipzig'den Angelino açıklaması! Leipzig sportif direktörü Rouven Schröder, Galatasaray'a kiraladıkları Angelino hakkında "Sözleşme sözleşmedir. Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu. Biz 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılacağını varsayıyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de Fenerbahçe ile aynı puanda yer alan ve averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan ve son 32 turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşen sarı-kırmızılı takımda, transfer edilecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular için de görüşmeler yapılıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı ve geldiği günden bu yana bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Angelino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Savunma oyuncusu hakkında Alman takımın sportif direktörü Rouven Schröder, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu"

Bild'e konuşan Schröder, şu ifadeleri kullandı:

Angelino konusunda tamamen rahatız. Sözleşme sözleşmedir. Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu. Biz 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılacağını varsayıyoruz. Söyleyecek başka bir şey yok.

Leipzig, esnek davranmayacak

26 yaşındaki İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı ekipte 6 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu olması nedeniyle gözden çıkarılmıştı.

Angelino'nun satın alma opsiyonunun kaldırılması konusundaki iddialara yanıt veren Leipzig sportif direktörü Schröder, bu konuda esnek davranmayacaklarını belirtti.

1 maça daha çıkarsa opsiyon devreye girecek

Yaz transfer döneminde 1.5 milyon euroya kiralanan Angelino, Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İspanyol oyuncunun 1 resmi maçta daha forma giymesi halinde ise satın alma opsiyonu devreye girecek.