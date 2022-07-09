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    Leipzig'den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap

    Fenerbahçe'nin ilgilendiği Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübü resmi Twitter hesabından şaşırtıcı bir paylaşım yaptı.
    • 09.07.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 17:16
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    Leipzig'den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap

    Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'den ilginç bir paylaşım geldi.

    "Sörloth'u bize verin"

    Bir Fenerbahçe taraftarının RB Leipzig Twitter hesabına gönderdiği "Sörloth'u bize verin" mesajına, kulüp hesabından "Hayır" yanıtı verildi.

    Leipzig den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap #1

    Fenerbahçe'de gündem yeniden Alexander Sörloth - HABERİ

    Leipzig den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap #2


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