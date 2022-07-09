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- Leipzig'den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap
Leipzig'den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübü resmi Twitter hesabından şaşırtıcı bir paylaşım yaptı.
- 09.07.2022 - 17:06
- Güncelleme : 09.07.2022 - 17:16
Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'den ilginç bir paylaşım geldi.
"Sörloth'u bize verin"
Bir Fenerbahçe taraftarının RB Leipzig Twitter hesabına gönderdiği "Sörloth'u bize verin" mesajına, kulüp hesabından "Hayır" yanıtı verildi.