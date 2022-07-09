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Leipzig'den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap

Leipzig'den Fenerbahçe taraftarını üzen cevap

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübü resmi Twitter hesabından şaşırtıcı bir paylaşım yaptı.