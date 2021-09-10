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    Leke James'in omurga kemiği kırıldı

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 17:18
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    Leke James'in omurga kemiği kırıldı

    Sivasspor’un golcü oyuncusu Leke James bir sakatlık geçirdi.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

    OMURGA KEMİKLERİNDE 2 KIRIK

    Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James’e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

    Leke James in omurga kemiği kırıldı #1

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