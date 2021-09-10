- Haberler
- Futbol Haberleri
- Leke James'in omurga kemiği kırıldı
Leke James'in omurga kemiği kırıldı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.
- Haber Merkezi
- 10.09.2021 - 17:18
Sivasspor’un golcü oyuncusu Leke James bir sakatlık geçirdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.
OMURGA KEMİKLERİNDE 2 KIRIK
Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James’e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.