Lemina: Galatasaray'dan ayrılırken kalbim sızladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımdan giderken çok üzüldüğünü ifade etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı sakatlıklar yüzünden performansını istikrarlı bir şekilde sürdüremeyen Lemina, Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"FATİH TERİM'İ SEVİYORUM"

"Şahsen onu seviyorum. Çünkü o oyuncuları çok çabuk anlayan biri. Oyunculara çok fazla sorumluluk veren biri. Kendimi kadrosunda bu kadar kaliteli oyuncuların bulunduğu bir antrenörün yerine koyuyorum, oyuncularınızın gerçekten anlaması için çok fazla taktik yapmanıza gerek yok. Sadece devreye girmenizi gerektirir. Ve oyuncular Galatasaray'da devreye girdiği andan itibaren Galatasaray ortalığı kasıp kavurdu. Bugün de Galatasaray'da bunun olduğunu düşünüyorum. Tüm oyuncular çok, çok, çok odaklanmış ve bugün çok iyi sonuçlar alıyorlar. Bana göre, antrenörün görevi sana güven vermek ve benim için bunu çok iyi yaptı."





"AYRILIRKEN KALBİM SIZLADI"

Takımdan ayrılırken çok üzüldüğünü ifade eden Gabonlu futbolcu, "Galatasaray o dönemde elinden geleni yaptı. Artık yabancı oyuncu almanın maliyetini çok iyi biliyoruz. Bu hiç kolay olmayacaktı çünkü kulübümün o dönemde Galatasaray'ın karşılayamayacağı meblağlar istediği biliniyordu. Bu yüzden onları suçlayamam. Ellerinden geleni yaptılar. Ama o anda kalbim sızladı çünkü bu kulübe gerçekten aşık oldum. Daha uzun yıllar orada oynamak, bu kulüpte önemli biri olmak istiyordum. Ne yazık ki bu olmadı." dedi.