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    Lemina ve Falcao, Ankaragücü maçında yok

    Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Mario Lemina ve Radamel Falcao yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 14:56
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    Lemina ve Falcao, Ankaragücü maçında yok

    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, yarın akşam saat 18.30'da Ankaragücü'ne konuk olacak.

    Sarı-kırmızılıların, başkent ekibiyle karşılaşacakları maç için kafilede yer alan isimler belli oldu.

    LEMİNA VE FALCAO YOK

    Galayasaray'da bir süredir sakalatlıkları bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao, kamp kadrosunda yer almadı.

    Sarı-kırmızılıların Ankaragücü kafilesi şu şekilde:

    Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

    Lemina ve Falcao, Ankaragücü maçında yok #1

    41 RESMİ MAÇIN 19'UNU KAÇIRDI

    Böylece, sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı golcü Falcao,  Ankaragücü maçı ile birlikte Galatasaray'da bu sezon 41 resmi maçın 19'unu kaçırmış olacak.

    Sezon başı Southampton'dan kiralanan Mario Lemina ise Galatasaray'daki 15. maçını kaçıracak.

    Lemina ve Falcao, Ankaragücü maçında yok #2

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