Lemina ve Falcao, Ankaragücü maçında yok

Lemina ve Falcao, Ankaragücü maçında yok

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Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Mario Lemina ve Radamel Falcao yer almadı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, yarın akşam saat 18.30'da Ankaragücü'ne konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların, başkent ekibiyle karşılaşacakları maç için kafilede yer alan isimler belli oldu.

LEMİNA VE FALCAO YOK

Galayasaray'da bir süredir sakalatlıkları bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao, kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü kafilesi şu şekilde:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

41 RESMİ MAÇIN 19'UNU KAÇIRDI

Böylece, sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı golcü Falcao, Ankaragücü maçı ile birlikte Galatasaray'da bu sezon 41 resmi maçın 19'unu kaçırmış olacak.

Sezon başı Southampton'dan kiralanan Mario Lemina ise Galatasaray'daki 15. maçını kaçıracak.