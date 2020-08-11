Lemina: Yalan söyleme dürüst ol

Galatasaray'da devam etmeyeceği açıklanan Mario Lemina, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, "Yalan söyleme, dürüst ol tek ihtiyacımız olan bu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in "Teknik heyetimizin planlarında Lemina yok" açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım geldi.

"YALAN SÖYLEME, DÜRÜST OL..."

Instagram hikayesinden bir paylaşım yapan Mario Lemina, "Arkadaşlarıma en iyi dileklerimle, yakında görüşürüz. Yalan söyleme, dürüst ol tek ihtiyacımız olan bu." ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK TEŞEKKÜR ETTİ

Abdurrahim Albayrak ise aynı toplantıda, "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yapmıştı.

26 yaşındaki Mario Lemina, bu sezon Galatasaray'da toplam 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti