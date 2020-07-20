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    Lemina'yla yollar ayrılıyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon sakatlıklar yüzünden tam 13 maçta forma giyemeyen Lemina'nın takımdan gönderilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 12:21
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    Lemina'yla yollar ayrılıyor

    Galatasaray'ın Southampton'dan bir yıllığına kiraladığı Lemina'yla ilgili karar verildi.

    Oynadığı maçlarda klasını gösteren ancak sakatlıklar nedeniyle tam 13 maç kaçıran Gabonlu futbolcuyla yola devam edilmeyecek.

    TERİM İSTEMİYOR

    Önümüzdeki sezon kadroda yer alacak isimlerle ilgili yönetimle bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim'in, 26 yaşındaki oyuncunun gönderilmesi istediği öğrenildi.

    Sarı-kırmızılı formayla ligde 20 maça çıkan Lemina, gol ya da asist üretemedi.

    Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncunun satın alma opsiyonu 16 milyon euroydu.

    Lemina'yla yollar ayrılıyor #1

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