Lemos ilk 11'deki yerini geri almak istiyor

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi Mauricio Lemos, birkaç maçtır kaybettiği ilk 11'deki yerini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, transfer olduktan sonra kısa sürede formayı kapmıştı. Ancak Erol Bulut, önce Antalya deplasmanında ardından Kadıköy'deki Konyaspor maçında Lemos'u yedek bırakarak Serdar Aziz'i oynattı.

SERDAR'DAN FORMAYI ALMAK İSTİYOR

Son iki maçta formasını kaptıran 24 yaşındaki savunmacı, ilk 11'e geri dönmeye kararlı.

Gribal enfeksiyon geçirip iyileşen Lemos, idmanlarda performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Serdar'ın vasat Konya performansı da Uruguaylı'yı ilk 11'e yaklaştırdı.



