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    Lens döküldü

    Lens döküldü

    Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta büyük hatalar yapan Lens, taraftarların tepkisini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 23:04
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    Lens döküldü

    Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geldi.

    Özellikle ilk yarı kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, ilk yarım saatte 3-0 geriye düştü.

    Lens döküldü #1

    GOLLER LENS'İN KANADINDAN GELDİ

    Lens'in kademe hataları ve top kayıplarından gelen goller sonrası sosyal medyada yorum yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Hollandalı futbolcuya büyük tepki gösterdi.

    Kısa sürede Twitter'da TT olan 32 yaşındaki futbolcu, alınan 3-1'lik yenilgide önemli rol oynadı.

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