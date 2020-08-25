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Lens döküldü
Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta büyük hatalar yapan Lens, taraftarların tepkisini topladı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 23:04
Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya geldi.
Özellikle ilk yarı kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, ilk yarım saatte 3-0 geriye düştü.
GOLLER LENS'İN KANADINDAN GELDİ
Lens'in kademe hataları ve top kayıplarından gelen goller sonrası sosyal medyada yorum yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Hollandalı futbolcuya büyük tepki gösterdi.
Kısa sürede Twitter'da TT olan 32 yaşındaki futbolcu, alınan 3-1'lik yenilgide önemli rol oynadı.