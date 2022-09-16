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    Leo Dubois: Atmosfer ve taraftar mükemmeldi

    Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois 2-1 kazanılan Konyaspor maçından sonra değerlendirmelerde bulundu.
    • 16.09.2022 - 22:44
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    Leo Dubois: Atmosfer ve taraftar mükemmeldi

    Galatasaray'da Leo Dubois, Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

    Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi.

    Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Leo Dubois , 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

    "Atmosfer ve taraftar mükemmeldi"

    Fransız oyuncu, "Atmosfer ve taraftar mükemmeldi. Karşımızda iyi bir takım vardı, biraz zorluklar yaşadık. Ancak golü bulduk ve kazandık." dedi.

    Leo Dubois: Atmosfer ve taraftar mükemmeldi #1

    "Fazlasıyla mutluyum"

    Dubois, ayrıca, "Çok mutluyum, hedefimiz maç kazanmak ve şampiyon olmak. Bu kez solda oynadım. İstek buydu ve yerine getirdim. Fazlasıyla mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Leo Dubois: Atmosfer ve taraftar mükemmeldi #2


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