Leo Dubois: Atmosfer ve taraftar mükemmeldi

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois 2-1 kazanılan Konyaspor maçından sonra değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'da Leo Dubois, Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Leo Dubois , 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

"Atmosfer ve taraftar mükemmeldi"

Fransız oyuncu, "Atmosfer ve taraftar mükemmeldi. Karşımızda iyi bir takım vardı, biraz zorluklar yaşadık. Ancak golü bulduk ve kazandık." dedi.

"Fazlasıyla mutluyum"

Dubois, ayrıca, "Çok mutluyum, hedefimiz maç kazanmak ve şampiyon olmak. Bu kez solda oynadım. İstek buydu ve yerine getirdim. Fazlasıyla mutluyum." ifadelerini kullandı.