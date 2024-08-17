Leo Dubois: En iyisini yapmaya çalışacağım

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Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Konyaspor ve Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım, 45. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle skoru eşitledi. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi.

İkinci yarıda sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, 59. dakikada takımını yeniden öne geçirdi.

Galatasaray maçı 2-1 kazandı ve puanını 6 yaptı. Konyaspor 3 puanda kaldı.

Bu müsabakanın ardından ise Galatasaray'ın savunma oyuncusu Leo Dubois, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Leo Dubois yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyuz. Zor bir maçtı ama kazanmayı bildik. Önümüzde daha zor maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şimdi o maç için hazırlanacağız.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, şunları dedi:

Çok mutluyum. Hem sağda hem de solda oynayabiliyorum. Hocamız bana görev verdiği sürece en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem hocamız için hem de takım için elimden geleni yapacağım.