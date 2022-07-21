Leo Dubois Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Leo Dubois, akşam saatlerinde İstanbul'a son görüşmeleri yapmak için geldiği açıklandı.

Transfer bombalarını art arda patlatan Galatasaray, Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'la görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar Dubois'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Dubois İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Leo Dubois, son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki sağ bek kariyerinde Nantes ve Lyon formaları giyerken, ilk kez ülkesi Fransa dışında top koşturacak.

"Türkiye hakkında çok şey biliyorum"



Sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı Dubois, "Türkiye hakkında çok şey biliyorum..Gökyüzündeki yıldızlar da çalınmadan kafamı kaldırıp seyretmek istiyorum. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarların ilgisi nedeniyle çok mutluyum." dedi.





Dubois kimdir?

14 Eylül 1994 doğumlu Fransız oyuncu, futbola ülkesinde başladı. 2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı alt yapılarda 3 sezon geçiren Dubois, Temmuz 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu.

1.78 boyundaki sağ bek, Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11 çıktı, 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi. Fransa Milli Takımı ile 13 kez görev yapan 27 yaşındaki Dubois'nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor.

Sol bekte de oynayabilen Leo Dubois'nin Lyon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.



