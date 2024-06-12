Leo Dubois: Galatasaray'da haksızlığa uğradım Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois, sarı kırmızılı takımdayken artık kulüpte olmayan birinin haksızlığına uğradığını söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da geçen sezon Başakşehir'e kiralanan Fransız sağbek oyuncusu Leo Dubois, bir yandan sarı kırmızılı kulübü överken, diğer yandan da uğradığı haksızlıktan dem vurdu.

"Galatasaray’a geldiğim için pişman değilim"

Fransız spor gazetesi L'Equipe'e dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dubois, şunları söyledi:

Galatasaray’a transfer olduğum için pişman değilim. Uzun uzun düşünerek aldığım bir karardı. Lyon'daki dönemimin sonuna geliyordum. Galatasaray ile yeni bir meydan okuma arıyordum. Tutku ve şampiyonluklar istiyordum. Çılgın bir taraftar kitlesi buldum! İlk sezonumun sonunda Türkiye şampiyonu oldum. Bu tür duyguları yaşamak için futbol oynuyoruz.

"Artık kulüpte olmayan birinin haksız kararına kurban gittim"

İlk sezonumun ardından artık kulüpte olmayan birinin adaletsiz bir kararına kurban gittim. Avrupa transfer dönemi bitmişti ve beni Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıp yerime Tottenham'dan iki oyuncuyu (Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele) aldı. Bunu kabullenmek çok zor oldu. Oynayamama riskiyle neredeyse başka şansım kalmamıştı. İki seçenek vardı.

"Kulübe dava açacaktım, Başakşehir devreye girdi"

Ya bu adaletsizlik karşısında kulübe hukuki yollardan saldıracak ve çatışma yaşayacaktım, ya da Türkiye'de sportif bir seçim yaparak bir çözümü kabul edecektim. Başakşehir devreye girdi.

"19. sıradayken geldim, Süper Lig’i 4. sırada bitirdik"