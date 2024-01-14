Leonardo Bonucci: Çok kupa kazanırız Fenerbahçe’nin Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig maçında yeni transfer Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi. Maçın ardından konuşan İtalyan stoper, "Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi.

Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz’in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

Yıldız isim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz"

Sarı-lacivertli takımın taraftarları ile ilgili konuşan Leonardo Bonucci, şunları dedi:

Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!

"Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız"

Fenerbahçe için konuşan İtalyan savunmacı, şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlıyım. Bu önemli ve büyük camianın bir parçası oldum artık. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız.

"Umarım daha çok oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim"

Performansıyla ilgili konuşan Bonucci, şu açıklamayı yaptı: