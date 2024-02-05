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Leonardo Bonucci en iyi bildiği işi yaptı, taraftar mest oldu

Leonardo Bonucci en iyi bildiği işi yaptı, taraftar mest oldu Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci, yaptığı asistle alkış aldı.