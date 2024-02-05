Leonardo Bonucci en iyi bildiği işi yaptı, taraftar mest oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe, zorlu Antalyaspor deplasmanında hata yapmadı. Dün Galatasaray'ın kazandığı haftada ezeli rakibine bir günlüğüne liderliği veren sarı-lacivertliler, Akdeniz'de kazanarak yeniden zirveyi geri aldı.
Kanarya'da yeni transferlerden Çağlar Söyüncü, kırmızı-beyazlılar karşısına 11'de başlayarak ilk kez forma giydi.
Atletico Madrid'den yarım dönemlik kiralanan milli oyuncu, performansıyla beğeni kazandı.
3 maç ilk asist
Stoperdeki bir diğer yeni transfer Leonardo Bonucci de sakatlığını atlattı, 88'de Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna girdi.
İtalyan savunmacı, 90+5'te en iyi bildiği işi yaptı! Savunma arkasına uzun topu gönderdi,
Batshuayi de net vuruşla fişi çeken golü kaydetti, farkı 2'ye çıkarttı. Fenerbahçe'yle 3. maçına çıkan 36 yaşındaki yıldız, ilk asistini yaptı ve takımına önemli katkıda bulundu.
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