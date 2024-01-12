Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bonucci, ilk idmanına çıktı
Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan stoper Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, yarı yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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