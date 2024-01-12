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Leonardo Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Leonardo Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Teknik Direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yıldız isim ayrıca transferi sonrasında "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım" dedi.