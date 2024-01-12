Leonardo Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Tesisler Teknik Direktör İsmail Kartal ile buluşan ve bir süre sohbet eden Bonucci, ardından oyuncularla tanıştı.
Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti.
"Umarım birçok kupa kazanırız"
Yıldız isim, ayrıca transferinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.
FB TV'ye 36 yaşındaki futbolcu, şu sözleri sarf etti:
Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısına başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım birçok kupa kazanırız. Ben bu savaşa hazırım.
"Taraftar karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum"
Maça çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Bonucci, şu ifadeleri kullandı:
Forma numaram 19 benim için özel bir sayı, eşimin doğum günü. İnanılmaz bir atmosfer, inanılmaz bir takım, bu inanılmaz taraftar karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış