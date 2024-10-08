Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe'ye mesaj: Umarım şampiyon olurlar Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında forma giyen Leonardo Bonucci, sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamada bulundu.

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Eski Fenerbahçe savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, TRT Spor'a verdiği demeçte kariyer değişikliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı giyen ve sezonun ardından sahalara veda eden İtalyan yıldız, futbolu bırakma kararını daha önce aldığını belirtti.

Futbolu bırakma kararını çok önceden almıştım. Zaten aklımda 37 yaşında kariyerimi noktalama düşüncesi vardı ve bu kararı kendim aldım. En iyi kararları kendinizle barışık olduğunuzda alırsınız. Ben de öyle yaptım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim. Şimdi benim için yeni bir dönem başlıyor. Kariyerimi antrenör olma yönünde ilerletmek için çalışmalar yapacağım.

"UMARIM FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Fenerbahçe, çok büyük ve önemli bir kulüp. Orada çok güzel zaman geçirdim. Fenerbahçe'nin çok tutkulu bir taraftar grubu var. Gerçekten harikaydılar. Bana gösterdikleri sevgiyi asla unutamam. Mourinho'nun göreve gelmesi ve tecrübeleri Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Umarım bu yıl onlar için iyi bir yıl olur ve şampiyon olurlar.

Bonucci son olarak, "İstanbul'u çok seviyorum. En kısa sürede İstanbul'a gidecek oradaki arkadaşlarımı görmek istiyorum." diye konuştu.