Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe'ye ziyaret

İHA

Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Manchester United ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını izlemek için kulübün davetlisi olarak İstanbul’a gelen Leonardo Bonucci, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya geldi.

Antrenmanın bir bölümünü izleyen Bonucci, idmanın ardından eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe TV’ye yaptığı açıklamada İstanbul’da olduğu için mutlu olduğunu belirten Leonardo Bonucci, 1-1 eşitlikle biten karşılaşmayı da değerlendirdi.

Bonucci, şunları dedi: