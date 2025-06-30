Leroy Sane, Bayern Münih'e veda etti

Alman yıldız futbolcu Leroy Sane, Galatasaray'a transfer olmuştu.

Flamengo'ya karşı oynanan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında son kez Bayern Münih forması giyen Sane, maçın ardından eski takımına veda etti.

"MÜNIH'İ ÖZLEYECEĞİM"

Sane, "Bayern Münih'i özleyeceğim. Harika arkadaşlar, harika oyuncular vardı, teknik ekip de öyle. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim." dedi.

Alman yıldız, "Bayern Münih'te inişler ve çıkışların olduğu genelde harika zamanlar geçirdim. Ancak artık bunlar geride kaldı. Bayern Münih'e başarılar diliyorum. Bu kulüpten iyi şartlarda ayrılıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

UZUN YILLARDIR BİRLİKTEYİZ: HARİKA BİR FUTBOLCU

Takım kaptanı Manuel Neuer, "Uzun yıllardır birlikteyiz. Harika bir insan ve harika bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vincent Kompany ise "Bayern Münih'te başardıklarından ötürü Sane'ye sadece saygı duyuyorum." dedi.

Leon Goretzka, "Sane ile çok güzel 5 yıl geçirdik. Şimdi ona Galatasaray'da başarılar dilemekten başka bir şey yapamayız." açıklamasını yaptı.