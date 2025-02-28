Letonya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan, İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İHA

Letonya Futbol Federasyonu Başkanı Vadims Lasenko, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

HEDİYE TAKDİMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Letonya Futbol Federasyonu Başkanı Lasenko arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.