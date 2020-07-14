Levent Kartop: İnandık ve kazandık

Yukatel Denizlispor teknik sorumlusu Levent Kartop, "İnancımız sayesinde 3 puanı aldık" dedi.

Süper Lig'de Cemil Usta sezonunun 32. haftasında Denizlispor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yenerek düşme hattından biraz daha uzaklaştı.

Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştıklarını, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Trabzonspor karşısında da aynı şekilde bir oyun sergilediklerini aktaran Kartop, şunları kaydetti:

"1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen asla oyunu bırakmadık. 'Biz bu maçı kazanacağız.' dedik oyuncularıma da. İyi oynuyorduk, oyunun kontrolü bizdeydi. İnancımız sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık. Yarından itibaren Alanyaspor maçına konsantre olacağız. Çok önemli 2 maçımız var."





"GALİBİYET, BİZE DUA EDENLERE GELSİN"

Kartop, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj sırasında duygusal anlar yaşadığının sorulması üzerine, geçen hafta oğlunun 1 yaşına girdiğini, Medipol Başakşehir maçının galibiyetini ona armağan etmek istediğini belirterek, "Bu hafta olunca hüzünlendim, ailem geldi aklıma. Bu galibiyet hepimizin, bu galibiyet ailelerimize, bize dua eden insanlara gelsin." diye konuştu.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: "TARAFTARIMIZADAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, üzgün olduklarını dile getirerek, "Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık, Denizlispor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.