Levent Mercan: Şampiyonluk yolunda önemli maçtı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demispor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'de Levent Mercan, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ MAÇTI"

Levent Mercan yaptığı açıklamada, "Bugünkü maç bizim için ekstra önemliydi şampiyonluk yolunda. Her maç önemli. Bugün de galibiyeti aldığımız için mutluyuz. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.

"SAVAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Mevki olarak biraz farklı benim için. Ama daha önce de söyledim, hangi mevki olursa olsun elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum." diye konuştu.