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    Levent Şahin: Bu maçın izahı yok

    Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından, Fatih Terim'in yerine yedek kulübesinde takımın başında duran yardımcı antrenör Levent Şahin maç sonu açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 21:54
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    Levent Şahin: Bu maçın izahı yok

    Süper Lig'imn 32. haftasında Hatayspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

    Maçı 3-0 kazanan Hatayspor, puanını 49'a yükseltti.

    Şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine yedek kulübesinde takımın başında duran yardımcı antrenör Levent Şahin maç sonu açıklamalarda bulundu.

    "BU MAÇIN İZAHI YOK"

    Şahin yaptığı açıklamada, "Bu maçın izahı olmadığını düşünüyoruz. Milli maçlar sonrasında bu tip sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün bizi üzen, sonuçtan çok sahada gösteremediğimiz tepki. Kendimize, şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir durumdu.,

    Oynanan oyundan dolayı, kendi adıma camiadan özür diliyorum.

    Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda ne yapabiliriz, nasıl çıkabiliriz, bunları düşüneceğiz. Sonuçtan çok, oynanan oyun ve verilen mücadele bizi üzdü. Hepimiz buna dahiliz. Sadece oyuncu grubu olarak değerlendirilmesin." ifadelerini kullandı.

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