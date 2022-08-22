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    Lewa attı, Barça farka koştu

    Barcelona, İspanya La Liga'nın 2. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti.
    • 22.08.2022 - 10:51
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    Lewa attı, Barça farka koştu

    Barcelona karşılaşmanın 1. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 6. dakikada Alexander İsak ile skora eşitliği getirdi.
    İlk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci yarıda ataklarını artıran Katalan takımı 66. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle bir kez daha öne geçti.

    Dembele'ye gol asistini veren Lewandowski, bunun hemen iki dakika sonrasında attığı güzel golle (Dk. 68) farkı ikiye çıkardı.

    Lewa'nın Barça ile ilk golü

    Bordo-mavi renkli formayla La Liga'da ilk golünü atan Polonyalı futbolcu aynı zamanda 34. yaş gününde rakip ağları iki kez havalandırıp, bir de gol asisti yaptı.

    Ansu Fati'nin 79. dakikadaki golüyle 4-1'lik maç skorunu belirleyen Barcelona, zorlu deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkararak beşincilikte yer aldı.
    Real Sociedad ise 3 puanla, 10.lukta kaldı.

    Lewa attı, Barça farka koştu #1


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