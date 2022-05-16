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    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı

    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı

    PSG'nin Senegalli futbolcusu Idrissa Gueye, homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla maça çıkmayı reddedince, LGBT+ Federasyonu, yaptırım uygulanması gerektiğini açıkladı.
    • 16.05.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:17
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    Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), ligin bitimine bir hafta kala Montpellier'ye konuk oldu.

    PSG, Lionel Messi'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

    Maça iki takım da homofobiyle mücadele günü için özel hazırlanan gökkuşaklı formayla çıktı.

    PSG'nin 32 yaşındaki Senegalli Müslüman futbolcusu Idrissa Gueye ise bu formayı reddetti. Idrissa Gueye, maç kadrosunda da yer almadı.

    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye ye yaptırım uygulanmalı #1

    "Yaptırım uygulanmalı"

    Konuyla alakalı LGBT+ Spor Federasyonu Başkanı Eric Arassus, açıklamada bulundu.

    Arassus, "Idrissa Gueye'ye yaptırım uygulanmalı, o mükemmel bir oyuncu ancak din spora karışmamalı.." ifadelerini kullandı.

    Maçtan sonra teknik direktör Mauricio Pochettino'ya Idrissa Gueye'nin Montpellier'ye gelmesine rağmen neden maç kadrosunda olmadığı soruldu.

    Mauricio Pochettino, 'kişisel sebepler' nedeniyle Idrissa Gueye'nin maç kadrosunda olmadığını söyledi.

    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye ye yaptırım uygulanmalı #2

    Geçen sezon da oynamamıştı

    Idrissa Gueye, geçen sezon aynı haftada maç kadrosuna girmemeyi tercih etmişti.

    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye ye yaptırım uygulanmalı #3

    Bu hafta oyuncular LGBT forması giydi

    2019 yılından bu yana Fransa'da 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Günü için başlatılan bir girişim sonucunda maçlarda forma numaraları ve kaptanlık pazubantları gökkuşağı renklerinde yapılıyor.

    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye ye yaptırım uygulanmalı #4

    LGBT Spor Federasyonu: Idrissa Gueye ye yaptırım uygulanmalı #5


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