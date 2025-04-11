Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Güney Amerika'da kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvalardan biri olan CONMEBOL Libertadores'te, E Grubu'ndaki Colo Colo-Fortalezza maçı tamamlanamadı.

Brezilya basınından Ole'nin aktardığı haberde, maç öncesinde ev sahibi takım taraftarlarının stadyuma girmek istemesi nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

EV SAHİBİ TAKIM TARAFTARLARI SAHAYA GİRDİ

Olayların ardından maç başlarken 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: MAÇ DURDU

Maçın durmasından kısa bir süre sonra Colo Colo taraftarları sahaya inerken Fotaleza futbolcuları, soyunma odasına koşmaya başladı.

KARŞILAŞMA İPTAL EDİLDİ

Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildiği, Şili ekibi Colo Colo'nun büyük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi.