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Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor'a yenildi

Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor'a yenildi

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından Denizlispor'a konuk olan lider Alanyaspor 71. dakikada kırmızı kart gören rakibine 1-0 mağlup oldu.