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    Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor'a yenildi

    Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor'a yenildi

    Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından Denizlispor'a konuk olan lider Alanyaspor 71. dakikada kırmızı kart gören rakibine 1-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 18:56
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    Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı Denizlispor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

    TEK GOL RODELLEGA'DAN

    Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ani gelişen Denizlispor akınında sağ kanattan iyi bindiren Mesanovic yerden ortasını yaptı, kale alanında Juanfran'la anlaşamayan kaleci Marafona'dan seken topu Rodallega tamamladı.

    Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor a yenildi #1

    MURAWSKI KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Denizlispor'da Radoslaw Murawski, 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

    Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor a yenildi #2

    Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor a yenildi #3

    Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor a yenildi #4

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