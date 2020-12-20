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- Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor'a yenildi
Lider Alanyaspor 10 kişi kalan Denizlispor'a yenildi
Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından Denizlispor'a konuk olan lider Alanyaspor 71. dakikada kırmızı kart gören rakibine 1-0 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 17:56
- Güncelleme : 20.12.2020 - 18:56
Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı Denizlispor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
TEK GOL RODELLEGA'DAN
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ani gelişen Denizlispor akınında sağ kanattan iyi bindiren Mesanovic yerden ortasını yaptı, kale alanında Juanfran'la anlaşamayan kaleci Marafona'dan seken topu Rodallega tamamladı.
MURAWSKI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Denizlispor'da Radoslaw Murawski, 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tuttu.