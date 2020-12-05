Lider Alanyaspor ilk kez mağlup oldu

Lider Alanyaspor ilk kez mağlup oldu

Süper Lig lideri Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı Gençlerbirliği ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği 2-1'iik skorla kazandı ve Alanyaspor'a bu sezonun ilk yenilgisini tattırdı.





BAKASETAS PENALTI KAÇIRDI

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Berat Özdemir ile 75'te Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 83'te penaltıdan Bakasetas attı. 90+4'te bir penaltı daha kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas bu kez kaleci Nordfeldt'i geçemedi.

Öte yandan Alanyaspor bu sezon kalesinde ilk kez 2 gol birden gördü. Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Alanyaspor'da kırmızı kart gören Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında olamayacak.

ALANYA'NIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3 hafta sonra kazanarak 8 puana yükseldi. Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.