Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.530
0.45%
EXEN Coin
11.26
-1.74%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C
    Lider Alanyaspor ilk kez mağlup oldu

    Lider Alanyaspor ilk kez mağlup oldu

    Süper Lig lideri Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 15:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı Gençlerbirliği ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

    Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği 2-1'iik skorla kazandı ve Alanyaspor'a bu sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

    Lider Alanyaspor ilk kez mağlup oldu #1

    BAKASETAS PENALTI KAÇIRDI

    Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Berat Özdemir ile 75'te Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 83'te penaltıdan Bakasetas attı. 90+4'te bir penaltı daha kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas bu kez kaleci Nordfeldt'i geçemedi.

    Öte yandan Alanyaspor bu sezon kalesinde ilk kez 2 gol birden gördü. Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Alanyaspor'da kırmızı kart gören Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında olamayacak.

    Lider Alanyaspor ilk kez mağlup oldu #2

    ALANYA'NIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ

    Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3 hafta sonra kazanarak 8 puana yükseldi. Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Lider Alanyaspor ilk kez mağlup oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir