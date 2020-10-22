Lider Alanyaspor kadro maliyeti

Galatasaray'ı 2-1 yenerek puanını 13'e çıkaran lider Alanyaspor'da sahaya çıkan 11'in toplam maliyetinin sadece 2 milyon 200 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor'da yönetim, kurduğu düşük bütçeli kadroyla diğer kulüplere örnek oldu.

SADECE DAVIDSON İÇİN PARA ÖDENDİ

Welinton, N'Sakala ve Cisse gibi önemli isimleri kaybeden Alanya ekibi, bu sezon yaptığı transferler arasında sadece Davidson için bonservis bedeli ödedi.

Brezilyalı oyuncunun transferi için 1 milyon euro harcayan liderin, diğer aldığı tüm oyuncular için kasasından herhangi bir para çıkmadı.

Galatasaray maçında sahaya çıkan 11'in toplam maliyeti ise sadece 2 milyon 200 bin euro.

İşte Alanyaspor'un kadro maliyeti:

Marafona - Bedelsiz

Tzavellas - Bedelsiz

Salih Uçan - Bedelsiz

Caulker - Bedelsiz

Siopis - 500 bin euro

Juanfran - Bedelsiz

Moubandje - Bedelsiz (Kiralık)

Bakasetas - 700 bin euro

Davidson - 1 milyon euro

Bareiro - Bedelsiz (Kiralık)

Babacar - Bedelsiz (Kiralık)