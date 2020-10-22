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Lider Alanyaspor kadro maliyeti
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 14:13
- Güncelleme : 22.10.2020 - 14:13
Bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor'da yönetim, kurduğu düşük bütçeli kadroyla diğer kulüplere örnek oldu.
SADECE DAVIDSON İÇİN PARA ÖDENDİ
Welinton, N'Sakala ve Cisse gibi önemli isimleri kaybeden Alanya ekibi, bu sezon yaptığı transferler arasında sadece Davidson için bonservis bedeli ödedi.
Brezilyalı oyuncunun transferi için 1 milyon euro harcayan liderin, diğer aldığı tüm oyuncular için kasasından herhangi bir para çıkmadı.
Galatasaray maçında sahaya çıkan 11'in toplam maliyeti ise sadece 2 milyon 200 bin euro.
İşte Alanyaspor'un kadro maliyeti:
Marafona - Bedelsiz
Tzavellas - Bedelsiz
Salih Uçan - Bedelsiz
Caulker - Bedelsiz
Siopis - 500 bin euro
Juanfran - Bedelsiz
Moubandje - Bedelsiz (Kiralık)
Bakasetas - 700 bin euro
Davidson - 1 milyon euro
Bareiro - Bedelsiz (Kiralık)
Babacar - Bedelsiz (Kiralık)