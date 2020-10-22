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    Lider Alanyaspor kadro maliyeti

    Lider Alanyaspor kadro maliyeti

    Galatasaray'ı 2-1 yenerek puanını 13'e çıkaran lider Alanyaspor'da sahaya çıkan 11'in toplam maliyetinin sadece 2 milyon 200 bin euro olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 14:13
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 14:13
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    Bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor'da yönetim, kurduğu düşük bütçeli kadroyla diğer kulüplere örnek oldu.

    SADECE DAVIDSON İÇİN PARA ÖDENDİ

    Welinton, N'Sakala ve Cisse gibi önemli isimleri kaybeden Alanya ekibi, bu sezon yaptığı transferler arasında sadece Davidson için bonservis bedeli ödedi.

    Lider Alanyaspor kadro maliyeti #1

    Brezilyalı oyuncunun transferi için 1 milyon euro harcayan liderin, diğer aldığı tüm oyuncular için kasasından herhangi bir para çıkmadı.

    Galatasaray maçında sahaya çıkan 11'in toplam maliyeti ise sadece 2 milyon 200 bin euro.

    İşte Alanyaspor'un kadro maliyeti:

    Marafona - Bedelsiz
    Tzavellas - Bedelsiz
    Salih Uçan - Bedelsiz
    Caulker - Bedelsiz
    Siopis - 500 bin euro
    Juanfran - Bedelsiz
    Moubandje - Bedelsiz (Kiralık)
    Bakasetas - 700 bin euro
    Davidson - 1 milyon euro
    Bareiro - Bedelsiz (Kiralık)
    Babacar - Bedelsiz (Kiralık)

    Lider Alanyaspor kadro maliyeti #2

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