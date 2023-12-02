Lider Eyüpspor, deplasmanda Boluspor'u üç golle geçti 1. Lig'in 14. haftasında lider Eyüpspor, deplasmanda Boluspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

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1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak yönetimindeki Boluspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eyüpspor oldu.

Eyüpspor, kazanmaya devam ediyor

İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri 53 ve 60. dakikalarda Bruno ile 71. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Ev sahibi Boluspor'da Onur Ulaş, 43'üncü dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Boluspor 16 puanda kaldı

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 36'ya yükseltti. Boluspor ise 16 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Eyüpspor, evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Boluspor ise Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.