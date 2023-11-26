Lider Eyüpspor, geriye düştüğü maçta Manisa FK'yı yendi

1. Lig'de heyecan milli aranın sona ermesiyle sürdü.
Ligin 13. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Osman Özköylü'nün ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan müsabaka ev sahibi takım Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Eyüpspor, geriden gelerek kazandı
Manisa FK'nın golünü 42. dakikada Sandro Lima kaydetti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri ise 56. dakikada Gianni Bruno ve 63. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Öte yandan Manisa FK'da Marvin Gakpa, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Liderlik devam etti
Ligde 11. galibiyetini alan Eyüpspor, 33 puanla zirvede konumlandı. Galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Manisa FK ise 14 puanda kaldı.
Gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Altay'ı ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış