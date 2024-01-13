Lider Eyüpspor, Keçiörengücü'nü de yendi

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1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Ahmet Cingöz'ün çalıştırdığı Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla lig lideri Eyüpspor oldu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Prince Ampem ve 62. dakikada penaltıdan Adrien Regattin kaydetti.
Eyüpspor, son 8 maçta 7 kez kazandı
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, son 8 maçta yedinci galibiyetini alarak puanını 45 yaptı. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.
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