Lider Eyüpspor, Tuzlaspor'u farklı geçti

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1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 4'te Recep Niyaz, 42 ve 90'da Gianni Bruno ile 71'de Thuram kaydetti.
Tuzlaspor, 10 kişi kaldı
Tuzlaspor'da Muhammed Akarslan, 29. dakikada doğrudan kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 48 yaparak liderliğini sürdüren Eyüpspor ligdeki bir sonraki maçında Giresunspor deplasmanına gidecek.
19 puanda kalan Tuzlaspor ise Manisa FK'yi konuk edecek.
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