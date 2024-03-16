Lider Eyüpspor'dan Bandırmaspor karşısında müthiş dönüş Lider Eyüpspor, 1. Lig'in 27. haftasında 2-1 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle deplasmanda Bandırmaspor'u 3-2 yendi.

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1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Bandırmaspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı lider Eyüpspor, karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.

5 golün çıktığı gol düellosunda kazanan son dakika golleriyle belli oldu. Konuk ekip Eyüpspor, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor öne geçti, Bandırmaspor geri döndü

Karşılaşmanın 17. dakikasında Eyüpspor, Thuram ile öne geçti. Bandırmaspor, ikinci yarıda 54. dakikada Doğancan Tavas ile beraberliği yakalarken, 72. dakikada Eyüpsporlu Melih Kabasakal'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

İstanbul ekibi 10 kişi kaldı

Eyüpspor'da Samu Saiz, 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Maçta son sözü Eyüpspor söyledi

Maçın uzatma anları oynanırken Bandırmasporlu Mexer'in kendi kalesine attığı gol maça tekrar dengeyi getirdi.

Maçta son sözü Eyüpspor söyledi. 90+6'da sahneye çıkan Gianni Bruno, 10 kişili takımını öne geçirerek 3 puanı kazandırdı.

Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Bu sonuçla birlikte puanını 64 yapan Eyüpspor, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantajını sürdürdü. Bandırmaspor ise 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Altay'a konuk olacak.