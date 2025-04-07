Ligde 12 maçtır yenilmeyen Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu

AA & Ensonhaber

1. Lig'de lider durumda bulunan Kocaelispor, son mağlubiyetini 20 Ocak'ta deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında 1-0'lık skorla yaşadı.

O tarihten bu yana 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kocaelispor, bu süreçte 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

KOCAELİSPOR'UN SON 12 MAÇI

Kocaelispor, bu periyotta Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Çorum FK ve Sakaryaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılırken, Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Bandırmaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 18 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 8 gol gördü.

KOCAELİSPOR 17. HAFTADAN BU YANA LİDER

Ligin 8, 9, 12, 13, 14 ve 15. haftalarını lider tamamlayan Kocaelispor, zirveye yerleştiği 17. haftadan bu yana yerini koruyor.

Geride kalan 32 haftalık süreçte toplam 22 haftayı zirvede tamamlayan yeşil-siyahlılar, ligin kalan bölümünü de lider kapatarak 16 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Dün deplasmanda Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un, lig ikincisi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4'e düşerken, bu hafta mağlup olan lig üçüncüsü Erzurumspor FK ile fark 9 puana çıktı.

KOCAELİSPOR'UN KALAN 6 HAFTADAKİ MAÇLARI

Kocaelispor (63): Adanaspor (D), Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Boluspor, Iğdır FK (D), Ankara Keçiörengücü