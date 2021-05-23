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    Lille, Fransa Ligue 1’de şampiyon oldu

    Lille, Fransa Ligue 1’de şampiyon oldu

    Lille, Fransa Ligue 1’de dünya yıldızlarına kadrosunda bulunduran PSG'yi geride bırakarak şampiyon oldu.
    • AA
    • 23.05.2021 - 23:49
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 01:13
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    Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.

    Fransa'da 10 yıl sonra şampiyon olan Lille Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesinde Angers'e konuk oldu.

    BURAK YILMAZ ŞAMPİYONLUK MAÇINDA DA GOL ATTI

    Lille Angers'i Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-1 yendi.

    Angers'in karşılaşmasındaki golünü maçın uzatma dakikalarında Fulgini kaydetti.

    PSG İKİNCİ OLDU

    Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamladı.

    PSG'nin gollerini 37. dakikada Faivre (kendi kalesine) ve 71. dakikada Mbappe attı.

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