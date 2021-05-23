- Haberler
- Futbol Haberleri
- Lille, Fransa Ligue 1’de şampiyon oldu
Lille, Fransa Ligue 1’de şampiyon oldu
Lille, Fransa Ligue 1’de dünya yıldızlarına kadrosunda bulunduran PSG'yi geride bırakarak şampiyon oldu.
- AA
- 23.05.2021 - 23:49
- Güncelleme : 24.05.2021 - 01:13
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Fransa'da 10 yıl sonra şampiyon olan Lille Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesinde Angers'e konuk oldu.
BURAK YILMAZ ŞAMPİYONLUK MAÇINDA DA GOL ATTI
Lille Angers'i Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-1 yendi.
Angers'in karşılaşmasındaki golünü maçın uzatma dakikalarında Fulgini kaydetti.
PSG İKİNCİ OLDU
Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamladı.
PSG'nin gollerini 37. dakikada Faivre (kendi kalesine) ve 71. dakikada Mbappe attı.
Burak Yılmaz şampiyonluktan sonra ilk annesini aradı VİDEO