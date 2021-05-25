Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Fransa Kralı

Fransa Lig 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille, milli yıldızımız Burak Yılmaz'ın fotoğrafını "Fransa Kralı" notuyla paylaştı.

Fransa Lig 1'de 10 yıl aradan sonra Lille, şampiyonluğunu ilan etti.

Lille'in şampiyonluğunda en büyük pay milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın oldu.

Özellikle de Türkiye'de 'Kral' olarak anılan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, ligin son haftalarında attığı kritik gollerle şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

"FRANSA KRALI"

Mutlu sona ulaşılmasının ardından Fransa sokaklarında taraftarlar Yılmaz'ın ismini haykırdı.

Son olarak kulübin resmi Twitter hesabından Burak Yılmaz'ın şampiyonluk kutlamalarından bir fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşıma "Fransa Kralı" notu düşüldü.