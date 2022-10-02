Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.983
0.28%
BTXN Coin
10.69
-5.81%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Lincoln Henrique: Derbilerde 1 puan kötü değildir

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, golsüz sona eren Beşiktaş maçını değerlendirdi.
    • 02.10.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 22:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lincoln Henrique: Derbilerde 1 puan kötü değildir

    Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

    "Derbilerde 1 puan kötü değildir"

    Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.

    Lincoln Henrique: Derbilerde 1 puan kötü değildir #1

    "AEK Larnaca maçı zor olacak"

    Brezilyalı oyuncu ayrıca, "AEK Larnaca maçı zor olacak. Çalışmalarımızı kazanmak için sürdürüyoruz. Çok iyi çalışıp, kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz bu." şeklinde konuştu.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    CHP'li 10 başkandan bir bildiri daha
    Politika

    CHP'li 10 başkandan bir bildiri daha

    Türkiye'yi ekim ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor
    Ekonomi

    Türkiye'yi ekim ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor

    Görüş Bildir