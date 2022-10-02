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- Lincoln Henrique: Derbilerde 1 puan kötü değildir
Lincoln Henrique: Derbilerde 1 puan kötü değildir
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, golsüz sona eren Beşiktaş maçını değerlendirdi.
- 02.10.2022 - 22:30
- Güncelleme : 02.10.2022 - 22:37
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
"Derbilerde 1 puan kötü değildir"
Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.
"AEK Larnaca maçı zor olacak"
Brezilyalı oyuncu ayrıca, "AEK Larnaca maçı zor olacak. Çalışmalarımızı kazanmak için sürdürüyoruz. Çok iyi çalışıp, kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz bu." şeklinde konuştu.