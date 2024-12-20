Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Brezilya ekibi Red Bull Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-beyazlılar, Lincoln'ün 6 milyon eurolık satın alma opsiyonunu kullanmadı ve 26 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Lincoln ve forvet oyuncusu Ivan Cavaleiro 2025 sezonunda takımda kalmayacaklar. Oyunculara profesyonellikleri ve Red Bull Bragantino'yu temsil ettikleri süre boyunca gösterdikleri özveri için teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Yaşanan bu gelişmenin ardından başarılı futbolcunun 2025 yılının ilk günlerinde Fenerbahçe'ye geri dönmesi ve idmanlara katılması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Bragantino formasıyla 49 resmi maça çıkan Lincoln, 5 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Asıl bölgesi 10 numara olan ancak birçok mevkide görev alabilen 4 milyon milyon euro piyasa değerindeki futbolcu, Fenerbahçe formasını 36 maçta giydi.

Lincoln, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistle oynadı.

Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.