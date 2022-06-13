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    Lincoln Henrique İstanbul'da

    Lincoln Henrique İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, son detayları konuşmak için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
    • 13.06.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 19:23
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    Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Santa Clara'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, 18.30 sularında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

    Deneyimli oyuncu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Lincoln Henrique, kısa bir süre içerisinde resmi imzayı atacak.

    Bonservisi 3.5 milyon euro

    23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı ve 3,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı.

    700 bin eurodan 4 yıllık imza

    Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon euro kazanacak.

    Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi.

    2017-2018 sezonunda Rizespor forması giyen Lincoln Henrique, geçen sezon Santa Clarada 44 resmi maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

    Lincoln Henrique İstanbul da #1

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    Lincoln Henrique İstanbul da #3


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