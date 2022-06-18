Lincoln Henrique'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, "O dönem beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe’den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde Portekiz ekibi Santa Clara Kulübünden 4 yıllığına renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, FB TV'de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu.

İlk olarak duygularını aktaran Henrique, “Burada olduğum çok mutluyum. Bu fırsat bana verildiği için minnettarım. Büyük bir kulübü temsil edecek olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocamıza ve kendime çok güveniyorum. Bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışacağız.” dedi.

"Burada kendimi evinde gibi hissediyorum"

Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını anlatan Henrique, “Takımımızda çok fazla tecrübeli ve iyi oyuncu var. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Burada herkes takım arkadaşının başarılı olması ve temelde takımın başarılı olması için çok çalışacak.” diye konuştu.

Takımımızda Portekizce konuşan isimlerle daha fazla iletişim kurma imkanı bulduğunu da sözlerine ekleyen Lincoln Henrique, “Diğer oyuncularla da sürekli diyalog içinde olmaya çalışıyorum. Dilimi geliştirerek herkesle çok fazla diyalog içinde olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"Beni isteyen başka takımlar da vardı"

Transfer süreciyle ilgili Lincoln Henrique, “O dönem beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe’den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim. Türkiye’ye daha önce gelmiştim ve burada başarılı bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardından Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isterdim. O zaman mümkün olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettirdim ve bugün bunun karşılığını aldım. İyi çalışmalarımın karşılığında buraya geldim. Çok mutluyum.” bilgisini verdi.

"Gelmeden önce Jesus'la konuştum"

Jorge Jesus’la ilgiliyse Henrique, “Gelmeden önce onunla da konuşmuştum. Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bu takımda herkesin öyle hissettiğini düşünüyorum böyle bir hocayla çalışma imkanımız olduğu için. Gerçekten oyuncudan en iyisini çıkartan bir hoca kendisi. Herkesten aynı şeyi istiyor. Gerçekten harika bir insan, harika bir teknik direktör. Hiç şüphe yok ki onunla bu sezonumuz güzel geçecek.” değerlendirmesini yaptı.

Jorge Jesus’un detaylara çok önem verdiğinin altını çizen Brezilyalı futbolcu, “Futbol hayatında detaylar çok önemli. Her zaman detaylar fark yaratır. O yüzden böyle bir hocayla çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendisi detaylara çok önem veriyor. Detayları sürekli bize açıklıyor. Neredeyse mükemmeliyetçi. Oyuncunun içinden daima en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Hiç şüphe yok ki bu şekilde başarı gelecektir.” şeklinde konuştu.

"Pas ve şut özelliğim iyi"

Özellikleriyle ilgiliyse Lincoln Henrique, “Ofansif bir orta saha oyuncusuyum. Pas ve şut özelliğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Vücudumu iyi kullandığımı, fiziksel anlamda iyi olduğumu düşünüyorum. Kendimi anlatmayı beceremem, genellikle sahada göstermeyi tercihe derim. Tabii ki eksik yönlerim var ama bunları giderebilmek için çalışmalarımı devam ettiriyorum. Sıkı çalışıyorum.” dedi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri Dinamo Kiev’le ilgiliyse Lincoln Henrique, “Zor maç olacak her maç gibi. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kim olursa olsun çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz ki oynayacağımız bütün maçları kazanabilelim.” değerlendirmesini yaptı.

"İdolüm Ronaldinho Gaucho"

İdol olarak benimsediği futbolcunun Ronaldinho Gaucho olduğunu belirten başarılı orta saha, futbola başlayış hikayesini ise şu sözlerle aktardı: “Benim ailemde neredeyse herkes futbol kökeninden geliyor. Babam futbol oynardı, kendisinin sahip olduğu küçük bir takım vardı. Kardeşlerim futbol oynuyordu ve benim de farklı bir yol çizmem mümkün olmadı. Gremio’ya gerçekten çok erken yaşta girdim. Öncesinde futsal oynuyordum sonra sahada kendimi daha iyi hissettim ve bu şekilde devam ettim.”

Futbolun kendisi için aşkı ve tutkuyu temsil ettiğini belirten Lincoln, “Böyle düşünmeyen bir oyuncu var mıdır bilmiyorum ama gerçekten bizler mesleğimizi yaparken çok fazla zorlukla karşılaşıyoruz. İnsanlar dışarıdan baktıklarında belki işimizin kolay olduğunu düşünebiliyorlar ama biz gerçekten çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve kariyerimizde zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Futbola gerçekten aşığım. Futbolcuların birçoğunun bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Futbol benim için aşkı ve tutkuyu temsil ediyor. Zaten futbol temelli bir aileden geliyorum ve bu şekilde büyütüldüm. Küçükken bir hediye alınacağı zaman istediğim tek hediye futbol topu olurdu. Hatta futbol topuyla yatardım. Futbol aşkıyla büyüdüm diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

"Çok aileci ve sakinim"

Karakteriyle ilgili, “Çok aileci ve sakin biriyimdir. Evliyim, 2 çocuğum var. Ailem benim her şeyim. Hem mesleğimde hem de ailem için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Onlar benim her şeyim ve onlara ihtiyacım var. Dinine bağlı biriyim, sakin bir hayat yaşıyorum. Mesleğim gereği de çok fazla hareketli bir hayat yaşamamaya çalışıyorum.” ifadelerini kullanan Lincoln, ailesinden futbolculuk mesleğinin devam etmesinden mutluluk duyacağını ise şu sözlerle dile getirdi: “Zor bir meslek yapıyoruz. Eğer oğlum futbola aynı tutkuyu ve aşkı beslerse bundan mutlu olurum ve desteklerim. Tabii ki önceliği her zaman eğitim. Zaman gösterecek.”

"Bu sezon her sezon olduğu gibi zor olacak"

Forma rekabetine de değinen Lincoln Henrique, “Bu sezon da her sezon olduğu gibi zorlu olacak. Özellikle ülkenin en büyük takımında oynadığınız zaman gerçekten çok fazla büyük futbolcu oluyor ve her oyuncu da kendini göstermek istiyor. Forma rekabeti de her sezon zor. Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak.” şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarlara seslenen Lincoln Henrique, “Bana yapmış oldukları sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız da iyi bir şekilde gidiyor. Onlar stadyumu doldurup coşkulu bir şekilde bizi destekledikleri zaman hiç şüphe yok ki itici bir güç olacaklar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.