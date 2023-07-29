Lincoln Henrique'den ırkçılığa tepki! Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, sosyal medyadan gelen ırkçı söyleme sert bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'dan kadrosuna kattığı ve sezon için yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Lincoln Henrique sosyal medyada gündem yarattı.

Yeni sezon öncesinde de formasına kavuşamayan Brezilyalı oyuncu, kendisine ve ailesine yapılan ırkçılığa karşı sert bir tepki gösterdi.

"Afrikalıları istemiyoruz"

24 yaşındaki futbolcu, bir Fenerbahçe taraftarının "Lincoln transfer olduğunda bu zenci çocuklarla gidin. Afrikalıları istemiyoruz" mesajına Instagram hesabından yanıt verdi.

"Sosyal medyada saklanmaya devam et"

Lincoln şu açıklamayı yaptı:

Neden sosyal medyanın arkasına saklanıyorsun? Ailem ve çocuklarım hakkında konuşmadan önce sözlerine dikkat et. Siyah olmaktan ve rengimi temsil etmekten gurur duyuyorum. Sosyal medyada saklanmaya devam et. Beni aramaktan çekinme, ne zaman istersen bir randevu ayarlayalım ve sana ne kadar aşağılık bir ırkçı olduğunu göstereyim.

Yaşanan bu olayın ardından ise sosyal medya kullanıcıları Lincoln Henrique'ye büyük bir destekte bulundu.