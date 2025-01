Lincoln Henrique'den paylaşım: Her zaman kalbimde olacaksınız

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 42 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti.

Devre arasında Brezilya ekibi Bragantino ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Lincoln Henrique'nin geleceği belli oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilere veda etti.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSINIZ"

Lincoln, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız.