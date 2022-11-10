Lincoln Henrique'nin eşinden 10 Kasım paylaşımı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller, 10 Kasım saat 09.05'te trafiğin durması nedeniyle önce endişelendiğini ardından da saygı duruşuna katıldığını söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller, 10 Kasım nedeniyle bir paylaşım yayımladı.

Muller yaptığı paylaşımda, insanların davranışı nedeniyle çok etkilendiğini ve her 10 Kasım'da Atatürk'ü anacağını söyledi.

"Türkiye'yi ve insanları daha fazla sevdim"

Ünlü isim, "Bu sabah dışarıdaydım. Bir anda trafik durdu ve insanlar arabasından inmeye başladı. Bir şeyler oluyor sandım, endişelendim ve çevredeki birine ne olduğunu sordum. Aldığım cevabın ardından bu ülkeyi ve insanlarını bir kez daha sevdim. Hemen saygı duruşuna katıldım. Bundan sonra her yıl 09.05'te bunu tekrarlayacağım. Türkiye'nin ve dünya tarihinin önemli lideri Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Adriana Muller'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.