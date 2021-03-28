Linnes'in eşi: Haaland'la ilgili sözleri çarpıtıldı

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözleri üzerine bir savunma da eşi Elisabeth Haugen'den geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, müthiş bir oyunla Norveç'i 3-0 mağlup ederken gruba Dünya Kupası eleme grubuna 2'de 2 ile başladı.

LINNES NE DEMİŞTİ?

Maç öncesi Galatasaray forması giyen Norveçli sağ bek Martin Linnes'in "Türkiye'de soyunma odasında hep Haaland konuşuluyor. Bence Türkler ondan korkuyor." açıklamaları dikkat çekmişti.

BURAK CEVAP VERMİŞTİ

Linnes'in bu açıklamalarına cevap olarak Burak Yılmaz, "Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın. Biz sakin sakin yolumuza devam edelim. Rakibimiz önemli oyunculara sahip, saygımız sonsuz ama biz hiç kimseden bugüne kadar korkmadık." sözlerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçın ardından ise Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Twitter hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Haugen, hem eşi Linnes'in olay yaratan sözlerine açıklık getirdi hem de Türkiye hakkında itiraflarda bulundu.

"SÖZLERİ ÇARPITILDI"

"Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: Haaland, bugünlerde Norveç'in en iyi futbolcusu (Avrupa'da herkes onu konuşuyor) ve bu futbolcuya karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum. Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey: Türkiye Ligi, Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda."



