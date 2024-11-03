Lionel Carole, Kayserispor'da 'dalya' dedi

İHA

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk eden Kayserispor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya on birde başlayan ve doksan dakika sahada kalan Fransız başarılı sol bek Lionel Carole, sarı-kırmızılı formayı ilk kez 14 Ağustos 2021 tarihinde Altay’a karşı giydi.

100. MAÇINA ÇIKTI

2021-2022 sezonunda Kayserispor’a transfer olan Lionel Carole, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

33 yaşındaki savunma oyuncusu, Kayserispor forması altında Süper Lig'de 92 ve Türkiye Kupası'nda da 8 kez mücadele etti.

FORMA VE PLAKET VERİLDİ

Adana Demirspor maçı öncesi Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın ve Genel Sekreter Rıza Erkut Yurdemi, Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan Lionel Carole’e forma ve plaket takdim etti.