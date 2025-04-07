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Haber Merkezi

MLS 7'inci hafta mücadelesinde İnter Miami ile Toronto 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 45+2'inci dakikasında konuk ekip Federico Bernardeschi'nin golüyle öne geçti.

Ev sahibi ekip ise 45+5'nci dakikada 37 yaşındaki Arjantinli süper star Lionel Messi'nin muhteşem golüyle maçta dengeyi sağladı.

MESSİ'NİN GÜZEL GOLÜ BERABERLİĞİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligdeki namağlup iki takımdan biri olan Inter Miami puanını 14 yaptı, Toronto FC ise 3 puanda kaldı.

KULÜP REKORUNU KIRDI

Inter Miami'de 4'ü MLS, 4'ü CONCACAF Şampiyonlar Kupası olmak üzere toplam 8 maça çıkan Messi 6 gol ve 2 asist kaydetti.

Arjantinli yıldız, Inter Miami kariyerinde toplam 44 gol katkısına ulaştı ve Gonzalo Higuain'i geride bırakıp kulüp rekorunu kırdı.