MLS 7'inci hafta mücadelesinde İnter Miami ile Toronto 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 45+2'inci dakikasında konuk ekip Federico Bernardeschi'nin golüyle öne geçti.
Ev sahibi ekip ise 45+5'nci dakikada 37 yaşındaki Arjantinli süper star Lionel Messi'nin muhteşem golüyle maçta dengeyi sağladı.
MESSİ'NİN GÜZEL GOLÜ BERABERLİĞİ GETİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
Ligdeki namağlup iki takımdan biri olan Inter Miami puanını 14 yaptı, Toronto FC ise 3 puanda kaldı.
KULÜP REKORUNU KIRDI
Inter Miami'de 4'ü MLS, 4'ü CONCACAF Şampiyonlar Kupası olmak üzere toplam 8 maça çıkan Messi 6 gol ve 2 asist kaydetti.
Arjantinli yıldız, Inter Miami kariyerinde toplam 44 gol katkısına ulaştı ve Gonzalo Higuain'i geride bırakıp kulüp rekorunu kırdı.
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